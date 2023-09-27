Шольц будет пытаться уговорить лидеров стран ЦА присоединиться к санкциям против России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц будет пытаться использовать предстоящий 29 сентября в Берлине саммит с участием ФРГ и пяти стран Центральной Азии (ЦА) как инструмент для ослабления позиций Москвы в центрально-азиатском регионе, считает немецкий политических аналитик, специалист по отношениям Германии с Россий и постсоветскими странами Александр Рар.

"В первую очередь встреча в формате "5 + 1", то есть пять президентов стран Центральной Азии плюс канцлер Шольц, должна послужить цели вытянуть центральноазиатский регион из влияния России и Китая. Евросоюз будет тратить на это немало сил и денег. Конечно, Шольц будет уговаривать лидеров этих стран подключиться к санкциям против России", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

"Германия от лица ЕС хочет предложить всей Центральной Азии новое евразийское партнерство - немецкие инвестиции в региональную экономику, сотрудничество в сфере зеленых технологий, партнерство в сфере ресурсов и сырья, создание транспортных коридоров в Азию в обход России", - сказал собеседник агентства.

По оценке аналитика, предстоящий саммит является частью последовательных действий Запада, направленных на ослабление позиций Москвы в Центральной Азии. "Странам Центральной Азии нравится то, как их начал обхаживать Запад. Первая встреча лидеров этих стран уже была с президентом США Джо Байденом. Теперь на очереди Шольц. Полагаю, что для России предстоящий саммит в Берлине является серьезным сигналом. Эту встречу, как мне представляется, можно интерпретировать, как один из шагов в попытках ослабить ЕАЭС и ОДКБ", - сказал Рар.