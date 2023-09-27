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ТЭК 27.09.2023 19:01

Запасы нефти в США снизились на 2,2 млн барр. за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,17 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Между тем товарные резервы бензина выросли на 1,027 млн баррелей, дистиллятов - на 398 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,298 млн баррелей, по данным Trading Economics.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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