Запасы нефти в США снизились на 2,2 млн барр. за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,17 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Между тем товарные резервы бензина выросли на 1,027 млн баррелей, дистиллятов - на 398 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,298 млн баррелей, по данным Trading Economics.

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