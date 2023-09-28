Премьер Грузии обещал не допустить дестабилизации и хаоса в стране после заявления спецслужб о планах переворота

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал очень важным заявление Службы госбезопасности Грузии (СГБ) о том, что в октябре-декабре радикальные силы попытаются дестабилизировать ситуацию в стране с целью насильственного свержения действующих властей.
"Это очень важное заявление, и у СГБ есть гораздо больше информации, чем было сообщено общественности. То, что определенные радикальные группы пытались и попытаются устроить дестабилизацию, беспорядки и хаос в стране, это не ново. Ничего из задуманного у этих групп не получилось и не получится", - сказал Гарибашвили в четверг журналистам.
Он заверил, что власти не допустят "хоть какой-то дестабилизации со стороны ничтожеств и врагов Грузии, в том числе и из-за рубежа". Премьер обещал, что все, кто попытается дестабилизировать ситуацию, будут строго наказаны в рамках закона.
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