Генсек НАТО заявил, что страны альянса продолжат поставлять боеприпасы Украине

Страны НАТО заключили с Украиной контракты на поставку боеприпасов на сумму в 2,5 млрд евро, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас у НАТО заключены рамочные контракты на 2,5 млрд евро по основным видам боеприпасов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на сайте НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что продолжит "убеждать союзников по НАТО подписывать очередные контракты, поскольку они необходимы промышленникам".

"При наличии контрактов мы сможем производить больше", - отметил генсек НАТО, подчеркнув, что производство и поставка боеприпасов Украине находится в сфере интересов альянса.