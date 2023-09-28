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Генсек НАТО заявил, что страны альянса продолжат поставлять боеприпасы Украине

Страны НАТО заключили с Украиной контракты на поставку боеприпасов на сумму в 2,5 млрд евро, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас у НАТО заключены рамочные контракты на 2,5 млрд евро по основным видам боеприпасов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на сайте НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что продолжит "убеждать союзников по НАТО подписывать очередные контракты, поскольку они необходимы промышленникам".

"При наличии контрактов мы сможем производить больше", - отметил генсек НАТО, подчеркнув, что производство и поставка боеприпасов Украине находится в сфере интересов альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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