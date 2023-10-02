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Дальнее зарубежье 02.10.2023 10:13

Сентябрь в ряде европейских стран стал самым жарким за историю наблюдений

Прошедший месяц стал самым жарким сентябрем, когда-либо зафиксированным во Франции, Бельгии, Германии, Польше, Австрии и Швейцарии, сообщили в воскресенье национальные метеорологические службы.

Так, по данным французской службы Meteo-France, средняя температура в сентябре составила 21,5 градуса по Цельсию, что примерно на 3,5 градуса выше нормы. Этот показатель стал самым высоким для первого осеннего месяца за всю историю наблюдений, которую начали вести с 1900 года. Предыдущим рекордом считался сентябрь 1949 года, тогда средняя температура была 20,3 градуса по Цельсию.

В немецкой метеорологической организации DWD сообщили, что прошедший сентябрь стал самым жарким в истории страны. Средний показатель температуры был на 4 градуса по Цельсию выше, чем климатическая норма.

Синоптики в Польше в свою очередь объявили, что такого жаркого сентября в стране не было за более чем 100 лет наблюдений.

В Королевском метеорологическом институте Бельгии также известили о национальном рекорде. "Сентябрь был жарче, чем июль и август. Такого не было с 1961 года. В Бельгии никогда не было такого теплого сентября", - сказал представитель института.

Метеорологи зафиксировали температурные рекорды для сентября в Швейцарии, а также в Австрии.

Между тем, Испания и Португалия на этих выходных оказались охвачены чрезвычайно жаркой для этого времени года погодой. В некоторых частях Испании воздух на выходных прогрелся до 35 градусов по Цельсию. Жители Португалии также переживают 30-градусную жару.

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Тэги: ЕВРОПА, СЕНТЯБРЬ, ЖАРА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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