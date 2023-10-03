TotalEnergies: нефть - самый дешевый источник энергии, цены на электричество будут расти

Мировая энергетика сейчас построена на самых дешевых источниках энергии, декарбонизация приведет к росту цен на электричество, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе конференции Adipec.

"Сейчас у нас система, которая была организована с помощью самых экономически выгодных источников энергии. Нефть - это самый экономически эффективный источник, который мы когда-либо находили. Капитальные затраты на строительство ветрового парка в 5 раз выше стоимости нефтяной платформы. Люди говорят, что это бесплатно, операционные затраты низкие, но капитальные затраты огромны!" - сказал он.

"Потребители (энергии - ИФ) должны понимать, что энергопереход будет иметь стоимость, и в этом основная сложность энергоперехода. И правительства, если они говорят "да" (энергопереходу - ИФ) должны найти способ сделать это постепенно. Что неправильно в таких дискуссиях - слышать, что солнечная энергия ничего не стоит и энергопереход ничего не стоит. Солнечная электростанция работает лишь 20% времени, это не дает чистой, устойчивой энергии" - добавил Пуяннэ.

Он заявил, что TotalEnergies серьезно вовлечена в энергетический бизнес по двум причинам: "первая - растущий спрос, потому что декарбонизация увеличит спрос на электроэнергию, и вторая - мы уверены, что цены на электричество вырастут в будущем".