Два поезда столкнулись в Польше

Два поезда столкнулись в городе Гдыня на севере Польши в четверг утром, четыре человека получили ранения, сообщают польские СМИ.

Авария произошла приблизительно в 7 утра по варшавскому времени (8:00 мск). Один из поездов следовал по пути Мальборк-Гдыня, второй - рельсовый автобус. В результате столкновения один из вагонов поезда сошел с рельсов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по железной дороге временно перекрыто.