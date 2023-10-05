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Дальнее зарубежье 05.10.2023 11:44

Два поезда столкнулись в Польше

Два поезда столкнулись в городе Гдыня на севере Польши в четверг утром, четыре человека получили ранения, сообщают польские СМИ.

Авария произошла приблизительно в 7 утра по варшавскому времени (8:00 мск). Один из поездов следовал по пути Мальборк-Гдыня, второй - рельсовый автобус. В результате столкновения один из вагонов поезда сошел с рельсов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по железной дороге временно перекрыто.

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Тэги: ПОЛЬША, ПОЕЗДА, СТОЛКНОВЕНИЕ, РАНЕНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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