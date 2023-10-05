Два поезда столкнулись в Польше

Два поезда столкнулись в городе Гдыня на севере Польши в четверг утром, четыре человека получили ранения, сообщают польские СМИ.
Авария произошла приблизительно в 7 утра по варшавскому времени (8:00 мск). Один из поездов следовал по пути Мальборк-Гдыня, второй - рельсовый автобус. В результате столкновения один из вагонов поезда сошел с рельсов.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по железной дороге временно перекрыто.
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