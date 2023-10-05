Молдова денонсирует ряд соглашений в сфере обороны, подписанные в рамках СНГ

Парламент Молдовы приступил к денонсации трех соглашений в области обороны, подписанных в рамках СНГ.
Согласно принятым в первом чтении законопроектам, подлежат денонсации: Соглашение между странами СНГ о стратегических вооруженных силах, заключенное в Минске 30 декабря 1991 года; Соглашение Совета глав стран СНГ о ВС и Пограничных войсках, заключенное в Минске 30 декабря 2013 года; Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, заключенное в Бишкеке 9 октября 1992 года.
Законопроекты о денонсации соглашений приняты по инициативе министерства обороны.
Ранее председатель парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что "эти соглашения и до сих пор не работали, так как Молдоваизначально, при вступлении в СНГ, заявила о том, что не будет участвовать в обсуждении и сотрудничестве по политическим и военным вопросам, а также в том, что касается безопасности и обороны".
"Мы впредь будем заключать соглашения в области безопасности и обороны только со странами ЕС, которые являются частью свободного и правильного мира", - заявила Герман.
В феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдованачинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ.
По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.
Рассматривая в июле вопрос о выходе Молдовыиз МПА СНГ, председатель парламента Молдовы, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу заявил, что "республика должна отдаляться от СНГ, чтобы ускорить процесс интеграции в Евросоюз".
За период весенне-летней сессии парламент Молдовыденонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках СНГ.
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