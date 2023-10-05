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ТЭК 05.10.2023 22:44

Путин напомнил Кишиневу о необходимости решать вопрос с долгами за газ, поставки продолжаются, несмотря на заявления чиновников

Кишинев должен решить вопрос с долгами за поставки российского газа, напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи", - заявил он.

Как сообщалось, в 2021 году власти Молдовы договорились с "Газпромом"о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдовой без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

Путин также раскритиковал недавнее заявление министра энергетики МолдовыВиктора Парликова.

"Я обратил внимание, что кто-то из официальных лиц заявил, что Молдова больше не покупает российский газ. Я у Миллера (председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) спросил сегодня: "Да нет, как поставляли, так все и поставляем. Ничего вообще не изменилось". Что это за люди? Болтают языком. Непонятно зачем они это делают. По-моему, только наносят ущерб экономике Молдовы", - сказал президент.

"Честно говоря, я немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это были молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразования. Это было именно молдавское предложение, и мы пошли навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики", - напомнил российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, СИТУАЦИЯ, МОЛДОВА


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