Власти Азербайджана в 2025г проведут сельскохозяйственную перепись

Азербайджан в 2025 году проведет сельскохозяйственную перепись, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

Решением правительства, сельскохозяйственная перепись в Азербайджане будет проведена в период с 15 июля по 15 августа 2025 года.

Перепись юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, будет осуществляться в режиме реального времени путем заполнения переписных листов в электронной информационной системе Госкомитета по статистике Азербайджана, перепись индивидуальных предпринимателей, семейных сельских и домовых хозяйств - путем опроса лицами (переписчиками) с использованием планшетов.

В правительстве уточнили, что для оценки состояния подготовки к сельскохозяйственной переписи в период с 15 июля по 15 августа 2024 года будет проведена тестовая сельскохозяйственная перепись в Агсуинском районе.

В связи с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи будет создан Руководящий комитет, который возглавит вице-премьер Али Ахмедов.

Финансирование организации и проведение переписи, обработки и публикации ее результатов будет предусмотрено в госбюджете Азербайджана на 2024-2026гг.

Н.Аббасова