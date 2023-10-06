Власти Азербайджана в 2025г проведут сельскохозяйственную перепись

Азербайджан в 2025 году проведет сельскохозяйственную перепись, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
Решением правительства, сельскохозяйственная перепись в Азербайджане будет проведена в период с 15 июля по 15 августа 2025 года.
Перепись юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, будет осуществляться в режиме реального времени путем заполнения переписных листов в электронной информационной системе Госкомитета по статистике Азербайджана, перепись индивидуальных предпринимателей, семейных сельских и домовых хозяйств - путем опроса лицами (переписчиками) с использованием планшетов.
В правительстве уточнили, что для оценки состояния подготовки к сельскохозяйственной переписи в период с 15 июля по 15 августа 2024 года будет проведена тестовая сельскохозяйственная перепись в Агсуинском районе.
В связи с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи будет создан Руководящий комитет, который возглавит вице-премьер Али Ахмедов.
Финансирование организации и проведение переписи, обработки и публикации ее результатов будет предусмотрено в госбюджете Азербайджана на 2024-2026гг.
Н.Аббасова
Парламент Азербайджана осудил антиазербайджанскую резолюцию Европарламента, назвал ее далекой от объективности
Алиев обсудил с Орличем вопросы сотрудничества Баку и Белграда
МИД Азербайджана: бесполезно говорить с Баку на языке давления
Число жертв наводнения в Индии превысило 40
Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили Наргиз Мохаммади за защиту прав женщин в Иране
Минздрав направит свыше 2,3 млн манатов на текущий ремонт подведомственных медицинских учреждений
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Жилье в Великобритании в сентябре подешевело на 4,7%, максимально за 14 лет - Halifax
Лукашенко: никогда не ставили целью обострять отношения с Польшей
Швеция передаст Украине военную помощь на 190 млн евро, обещает подумать насчет передачи самолетов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС