Орбан советует ЕС дорожить отношениями с Азербайджаном

Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Азербайджан является ключевой страной. Без Азербайджана мы не сможем быть энергетически независимы", - приводит Anadolu слова Орбана.





По его мнению, без поставок газа из Азербайджана ЕС не сможет снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ.

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