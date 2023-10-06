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Внешняя политика 06.10.2023 18:25

Орбан советует ЕС дорожить отношениями с Азербайджаном

Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Азербайджан является ключевой страной. Без Азербайджана мы не сможем быть энергетически независимы", - приводит Anadolu слова Орбана.


По его мнению, без поставок газа из Азербайджана ЕС не сможет снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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