Байден не исключает встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден в пятницу назвал возможной встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"Такая встреча не запланирована, но она возможна", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.
Ранее в пятницу The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации сообщила, что Белый дом начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, который намечен на 11-17 ноября.
В то же время, по словам другого официального лица, хотя Байден "с нетерпением ожидает" встречи с Си Цзиньпином, "пока ничего не подтверждено".
Байден неоднократно заявлял, что ждет встречи с Си Цзиньпином. На пресс-конференции в июне он сказал, что надеется на встречу "когда-нибудь в будущем, в ближайшей перспективе".
В попытке возобновить взаимодействие между двумя странами четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена в последние месяцы посетили Пекин: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по климату Джон Керри. В сентябре советник по национальной безопасности Джейк Салливан также провел двухдневные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте.
Издание The Washington Post отмечало, что, несмотря на стремление американского президента встретиться с китайском руководителем, Байден на различных мероприятиях допускал высказывания, которые вызывали недовольство Пекина. Так, в июне он назвал Си Цзиньпина "диктатором", а также сказал, что Китай испытывает "реальные экономические трудности".
Газета напоминает, что в марте Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в том, что он возглавляет усилия Запада по "сдерживанию, окружению и подавлению Китая". В сентябре министерство госбезопасности КНР обвинило Соединенные Штаты в стремлении замедлить развитие Китая.
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