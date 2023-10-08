Нетаньяху: первый этап операции против ХАМАС приближается к завершению, противник понес большие потери

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС в секторе Газа близится к завершению, сообщают израильские СМИ.
"В настоящее время первый этап завершается уничтожением большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию", - цитируют СМИ слова премьера на заседании кабинета министров, прошедшем ночью в воскресенье.
Он добавил, что "мы начали наступательную операцию, которая будет продолжаться без оговорок и передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", заверив, что граждане Израиля будут в безопасности.
В сообщениях СМИ также говорится, что кабинет принял решение о прекращении поставок в сектор Газа электроэнергии, топлива и различных товаров.
В то же время, как сообщила газета "Таймс оф Израэл", на юге Израиля снова звучат сирены, предупреждающие о возможности ракетного обстрела.
Азербайджанские военные обезвредили квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении
Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения «Хазри-2023»
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово через несколько месяцев - Алиев
Алиев: у Баку и Тбилиси имеются очень большие планы в сферах энергетики и транспорта
Тейлор Свифт продала билеты на свой фильм-концерт на $100 млн
Космолет компании Virgin Galactic совершил успешную посадку после суборбитального полета
МЧС Азербайджана возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в Масаллы, в котором пострадали 7 человек
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС