Нетаньяху: первый этап операции против ХАМАС приближается к завершению, противник понес большие потери

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап операции против ХАМАС в секторе Газа близится к завершению, сообщают израильские СМИ.

"В настоящее время первый этап завершается уничтожением большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию", - цитируют СМИ слова премьера на заседании кабинета министров, прошедшем ночью в воскресенье.

Он добавил, что "мы начали наступательную операцию, которая будет продолжаться без оговорок и передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", заверив, что граждане Израиля будут в безопасности.

В сообщениях СМИ также говорится, что кабинет принял решение о прекращении поставок в сектор Газа электроэнергии, топлива и различных товаров.

В то же время, как сообщила газета "Таймс оф Израэл", на юге Израиля снова звучат сирены, предупреждающие о возможности ракетного обстрела.