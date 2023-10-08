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ТЭК 08.10.2023 15:55

ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово через несколько месяцев - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Грузию, будет готово в ближайшие месяцы.

"Азербайджан и Грузия тесно сотрудничают со странами Европы по проекту создания коридора "зеленой" энергии. ТЭО этого проекта будет готово в ближайшие несколько месяцев", - сказал Алиев в воскресенье в Тбилиси, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

По его словам, после подготовки ТЭО начнутся конкретные работы. "Предусматриваются крупные инвестиции (в проект - ИФ). Таким образом, создание коридора "зеленой энергии", строительство энергетического кабеля, усилит, как нашу энергетическую безопасность, так и стран-партнеров", - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту и Болгарии. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить средства на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЭО, ПРОЕКТ


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