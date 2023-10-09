Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 900 человек

Более 900 человек погибли в результате атак ХАМАС по Израилю, более 2,6 тыс. получили ранения, сообщают в понедельник израильские СМИ.
Отмечается, что официального подтверждения информации о погибших не поступало. При этом в ЦАХАЛ назвали имена 85 убитых военнослужащих.
По данным Минздрава страны, 2 616 человек попали в больницы с начала нападения ХАМАС в субботу. На данный момент в медицинских учреждениях находятся 578 человек, из них 157 - в тяжелом состоянии.
Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.
С обеих сторон погибли сотни человек и тысячи пострадали.
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