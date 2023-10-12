Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 12 октября ЦБА установил на уровне 1.8072/1EUR (11 октября - 1.8027/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 октября установил на уровне 0.0174/1RUB (11 октября - 0.0169/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 12 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0613/1TRY.

Х.Насирзаде