Премьер Венгрии предлагает предоставить Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что было бы справедливо предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Такой шаг и в интересах Евросоюза. Страны Восточной Европы, принятые в состав Евросоюза за последние 20 лет, добавили организации динамизм, энергию. И если этот процесс расширения не будет продолжен, Евросоюз потеряет конкурентоспособность", - заявил Орбан в четверг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Телави в регионе Кахетия.
Орбан отметил, что в этой связи в Венгрии "очень разочарованы и рассержены" отказом Евросоюза более года назад предоставить Грузии статус кандидата, в то время как этот статус был предоставлен странам, которые "значительно отстают от Грузии по всем показателям".
"Мы обсудили с премьер-министром Гарибашвили вопросы глобальной безопасности и позиции наши совпадают - мир всегда лучше войны. Мы должны бороться в международной политике для скорейшего завершения войн подписанием мирных договоров, но мир пока далек от этих целей", - сказал Орбан.
Он сообщил, что в ходе визита в Грузию были подписаны межправительственные двусторонние соглашения по экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству и другим отраслям.
Он подчеркнул, что глубинные основы для дружбы между Грузией и Венгрией заложены в единой христианской традиции.
Премьер Венгрии в четверг завершает свой трехдневный официальный визит в Грузию.
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