Глава ЕК призвала Молдову удвоить усилия страны-кандидата перед дискуссиями на декабрьском саммите ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдова демонстрирует свою приверженность вступлению в ЕС, и сообщила, что в декабре Евросовет обсудит прогресс Кишинева на этом пути.
"Как вы знаете, в начале ноября комиссия представит свой годовой отчет о расширении (ЕС). Наряду с другими, в нем будет дана оценка прогрессу Молдовы как страны-кандидата. И эта оценка затем будет использована в решающих дискуссиях на декабрьском саммите Европейского совета", - сказала глава ЕК в четверг на совместной с молдавским президентом Майей Санду пресс-конференции в Кишиневе.
Фон дер Ляйен подчеркнула значение для Молдовы этого обсуждения Евросоветом. "Эти дискуссии окажут прямое влияние на ваше будущее как страны ЕС", - отметила председатель ЕК.
В связи с этим она призвала "продолжать активно участвовать в процессе присоединения". По ее словам, "настало время сосредоточиться и удвоить все усилия".
При этом, заверила фон дер Ляйен, ЕС будет оказывать поддержку Молдове. "Прежде всего, мы оказываем Молдовебеспрецедентную финансовую помощь: 1,2 млрд евро с октября 2021 года. И, конечно же, поступит и другая. Я рада сообщить, что в этом году мы выделим дополнительно почти 143 млн евро на поддержку бюджета и макрофинансовую помощь", - объявила глава ЕК.
Кроме того, считает она, с помощью ЕС Молдова становится "более устойчивой к угрозам безопасности всех видов". "На данный момент вооруженные силы Молдовы получили помощь Европейского фонда мира на сумму 87 млн евро", - сказала она.
"Мы работаем над новым пакетом в 50 млн евро на 2024 год. Таким образом, Молдова станет одним из основных бенефициаров фонда мира", - пообещала председатель Европейской комиссии.
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