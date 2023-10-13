Volkswagen увеличил поставки электромобилей в январе-сентябре на 45%

Автоконцерн Volkswagen AG (VW) увеличил поставки электромобилей за девять месяцев 2023 года на 45% - до 531,5 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании.

Доля электромобилей в общем объеме поставок VW в январе-сентябре составила 7,9% против 6,1% годом ранее. В третьем квартале она достигла 9% (6,8% в июле-сентябре 2022 года).

Поставки электромобилей VW в Европе выросли в январе-сентябре в 1,6 раза, до 341,1 тыс. единиц, в США - в 1,7 раза, до 50,3 тыс., в Китае - на 4%, до 117,1 тыс. машин.

"Несмотря на общую нерасположенность Европы к покупке электромобилей, мы увеличили долю на рынке региона и остались лидером в этом сегменте, - говорится в пресс-релизе. - Однако количество заказов на электромобили остается ниже наших амбициозных целей, учитывая более слабый, чем ожидалось, общий рыночный тренд".

Порядка 64% поставок электромобилей VW в январе-сентябре пришлось на долю Европы, 22% - на Китай и 10% на США.

Volkswagen с начала года поставил 273 тыс. пассажирских и 19,6 тыс. коммерческих электромобилей, Audi - 123 тыс., Skoda - 54,4 тыс., Seat - 32,3 тыс., Porsche - 27,9 тыс.

Акции VW теряют в цене 1% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 17%.