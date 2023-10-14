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АПК 14.10.2023 18:40

Германия за 8 месяцев нарастила импорт лесных орехов из Азербайджана на 72%, в августе поставки взлетели в 158 раз

Германия в январе-августе 2023 года импортировала из Азербайджана 3,081 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что на 72,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 57,7%, до 16,751 млн евро.

В августе Азербайджан экспортировал в Германию 380 т этой продукции, увеличив поставки в 158 раз в годовом исчислении. В стоимостном выражении экспорт вырос в 78,7 раза и составил 2,126 млн евро.

По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 3,7% импорт очищенных лесных орехов в Азербайджан по сравнению с 2021 годом, до 2,437 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 2,6%, до 14,331 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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