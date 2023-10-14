Германия за 8 месяцев нарастила импорт лесных орехов из Азербайджана на 72%, в августе поставки взлетели в 158 раз

Германия в январе-августе 2023 года импортировала из Азербайджана 3,081 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что на 72,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 57,7%, до 16,751 млн евро.
В августе Азербайджан экспортировал в Германию 380 т этой продукции, увеличив поставки в 158 раз в годовом исчислении. В стоимостном выражении экспорт вырос в 78,7 раза и составил 2,126 млн евро.
По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 3,7% импорт очищенных лесных орехов в Азербайджан по сравнению с 2021 годом, до 2,437 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 2,6%, до 14,331 млн евро.
Р.Керимов
Власти Азербайджана в госбюджете-2024 предусмотрели 4 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям - Байрамов
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили из госбюджета $2 млрд на оборону и нацбезопасность
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ЕС утроит гуманитарную помощь Газе
Новая ударная атомная подлодка четвертого поколения вошла в состав ВМС США
Иорданский монарх отправляется в Европу в попытках уладить ситуацию в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире