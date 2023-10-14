Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы

Президент США Джо Байден сообщил в пятницу, что занимается как передачей военной помощи Израилю, пострадавшему от нападения ХАМАС, так и решением гуманитарных проблем сектора Газа.

"Мы поддерживаем Израиль и сделаем так, чтобы у него было все необходимое, чтобы защищаться и ответить на совершенное против него нападение", - сказал он в ходе выступления в Филадельфии.

Кроме того, Байден отметил, что "важно срочно заниматься и поисками решения гуманитарного кризиса в Газе". Для этого, по его словам, администрация США находится в контакте с Израилем, Египтом, Иорданией, рядом других стран, а также - с ООН.

Байден назвал действия ХАМАС "злом в чистом виде", но при этом подчеркнул, что большинство палестинцев в секторе Газа не имеют отношения к этой радикальной группировке.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. Израиль остановил передачу ресурсов в сектор Газа и предписал жителям его северной части эвакуироваться.