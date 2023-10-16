ВОЗ направила в Ливан дополнительную партию медикаментов

В ВОЗ направили в столицу Ливана Бейрут дополнительные партии медикаментов на случай эскалации конфликта в регионе, сообщает в понедельник The Times of Israel.
В заявлении ВОЗ говорится, что организация "ускорила доставку жизненно важных медицинских препаратов в Ливан, чтобы подготовиться к любому потенциальному кризису в сфере здравоохранения".
В двух партиях, которые уже прибыли в Бейрут из Дубая в понедельник, должно быть достаточно хирургических и травматологических лекарств и медицинского оборудования, чтобы помочь примерно 800-1000 пациентам.
Вместе с тем заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс сообщил, что посетит регион с целью содействия переговорам по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
"Завтра я лично отправлюсь в регион, чтобы попытаться помочь с переговорами", - заявил Гриффитс.
По его словам, он и его команда проводят переговоры с Израилем, Египтом и другими сторонами.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступил к военной операции против боевиков ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
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