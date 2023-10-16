Ливанская группировка "Хезболла" в понедельник объявила, что нанесла удары по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере израильской территории, передает "Аль-Арабийя".
В свою очередь The Times of Israel сообщает, что ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем на эти обстрелы. В ЦАХАЛ уточнили, что пострадавших среди израильских военнослужащих нет.
После начала боевых действия между Израилем и ХАМАС из Ливана неоднократно наносили удары по израильской территории. Израильские военные отвечали огнем на обстрелы.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.
Для Ливана ситуация осложняется тем, что группировка "Хезболла" базируется на его территории, и что она, как опасаются в Израиле, может вступить в конфликт на стороне ХАМАС.
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