Палата представителей США не смогла избрать спикера, повторное голосование пройдет 18 октября

Вторая попытка избрать спикера палаты представителей Конгресса США состоится в среду в 11:00 (19:00), сообщают американские СМИ.
Ранее в палате представителей прошло голосование по кандидатурам Джима Джордана, выдвинутого республиканцами, и демократа Хакима Джеффриса.
Джордан набрал 200 из необходимых 217 голосов, Джеффриса поддержали все конгрессмены от Демократической партии, он получил 212 голосов.
Джордан считается одним из ближайших союзников Дональда Трампа. Бывший президент США поддержал кандидатуру Джордана, заявив, что тот будет "отличным спикером". Конгрессмен из Огайо возглавляет юридический комитет палаты представителей и придерживается консервативных взглядов.
3 октября в палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах членов платы от Республиканской партии. Временным спикером был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
Пока палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе по поводу помощи Киеву.
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