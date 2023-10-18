Метанольный завод SOCAR в январе-сентябре сократил производство на 13%, экспорт - на 7%

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR в январе-сентябре 2023 года произвело 350,1 тыс. тонн метанола, что на 13% ниже показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

При этом по состоянию на 1 октября 2023 года на складах предприятия имеется 32,9 тыс. тонн готовой продукции.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, SOCAR Methanol за январь-сентябрь экспортировало 343 тыс. 681,8 т метанола (спад на 6,8% - ИФ) на сумму $65 млн 718,65 тыс. (спад на 36,8% - ИФ). Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за январь-сентябрь 2023 года составила 0,25%, в объеме экспорта ненефтяной продукции - 2,7%.

Как сообщалось, в 2022 году "SOCAR Methanol" произвело 534,5 тыс. тонн метанола (рост на 41,4%). При этом по состоянию на 1 января 2023 года на складах предприятия имелось 35 тыс. тонн готовой продукции. За 2022 год экспортировал 504 тыс. 333,93 т метанола на сумму $131 млн 932,78 тыс.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова