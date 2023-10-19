Власти Азербайджана планируют в середине 2025г начать возвращение населения в Агдам

Возвращение жителей в город Агдам и близлежащие села планируется начать в середине 2025 года, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
«Сегодня в Агдаме идут крупномасштабные строительные работы. Заложен фундамент трех жилых кварталов, в двух из которых начались практические строительные работы»,- сказал Гусейнов журналистам в четверг.
По его словам, в ближайшее время будет заложен фундамент еще трех жилых кварталов.
«Строительство начнется в начале следующего года и с середины 2025 года мы можем начать заселение города Агдам и близлежащих сел», - отметил Гусейнов.
Ранее Гусейнов сообщал к концу 2026 года в город Агдам планируется вернуться 20 тыс. человек.
Власти Азербайджана планируют, что в Агдаме в будущем будут проживать 100 тыс. человек и он будет 4-ым городом страны по числу жителей.
Б.Рустамбеков
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