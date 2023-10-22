Израильские военные активизируют удары по Газе, готовятся к новому этапу боевых действий - представитель ЦАХАЛ

Израильские военные наращивают количество ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующей фазе боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В следующий этап войны мы должны войти на более выгодных нам условиях. С сегодняшнего дня мы увеличиваем удары", - приводит The Times of Israel слова представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Он добавил, что с начала нападения ХАМАС на Израиль из Газы неудачно были запущены 550 ракет, которые упали на территории сектора. В результате, по его словам, погибли мирные жители Газы.

По данным "Гаарец", начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви в свою очередь заявил, что военные Израиля "войдут в сектор Газа с оперативной, профессиональной миссией: уничтожить боевиков и инфраструктуру ХАМАС".

Накануне The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля планирует проведение военной кампании против ХАМАС в три этапа.

"Мы сейчас находимся на первом этапе. Военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем - сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС", - заявил министр обороны Йоав Галант.

По его словам, на втором этапе израильские военные также продолжат вести бои, но с более низкой интенсивностью с целью "устранить очаги сопротивления".

"На третьем этапе будет происходить создание нового режима безопасности в секторе Газа (...), а также будет создана новая ситуация в области безопасности для граждан Израиля и жителей вокруг сектора Газа", - добавил он.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.