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Внешняя политика 22.10.2023 21:15

Грузия не будет участвовать во встрече в формате «3+3» в Тегеране

Грузия не будет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране, сообщили в МИД этой страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что во встречах в данном формате страна никогда не принимала участие.

Первая встреча в формате "3+3" состоялась в декабре 2021 года в Москве без участия Грузии.

На второй встрече с участием глав МИД в столице Ирана будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

В.Алиев

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИРАН, ВСТРЕЧА, 3+3


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