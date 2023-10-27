Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на события на Ближнем Востоке

Лидеры стран ЕС твердо намерены и дальше предоставлять Украине военную и финансовую помощь, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Несмотря на напряженную геополитическую обстановку на Ближнем Востоке, мы все еще сфокусированы на поддержке Украины (...) Мы продолжим доставлять ей необходимые оружие и боеприпасы, мы продолжим предоставлять финансовую помощь", - заявила она во время пресс-конференции.

Она напомнила, что с начала конфликта на Украине ЕС истратил почти 83 млрд евро на помощь Киеву.

Следующим шагом европейской помощи Украине фон дер Ляйен назвала согласование украинского фонда на 50 млрд евро, так как страна нуждается в надежной и предсказуемой финансовой поддержке.

ЕС также продолжит поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Евросоюз.