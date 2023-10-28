Шансы найти живыми горняков, пропавших на шахте в Караганде, очень низкие - глава МЧС Казахстана

Шансы найти живыми пропавших 13 шахтеров в шахте им. Костенко очень низкие, но спасательные работы продолжатся до тех пор, пока будут найдены все, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.
"Шансы очень низкие, можно сказать. Но мы не теряем надежду, продолжаются поисковые мероприятия. Спасательные работы не будут прекращаться, пока не найдут всех", - сказал Шарипханов на брифинге в субботу.
Со своей стороны первый заместитель директора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский сообщил, что дальность воздействия ударной волны при взрыве на шахте им. Костенко превышала 2 км.
"Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находилась на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км", - сказал Силинский на брифинге в субботу.
После взрыва на шахте начались локальные очаги пожара, проинформировал он.
По его словам, большая ударная волна от взрыва вкупе с другими причинами привела к большому количеству жертв среди шахтеров.
Аким (руководитель) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил на брифинге, что на шахте им. Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", не была установлена система по отслеживанию местонахождения горняков.
"На сегодняшний день на шахте Костенко нет системы позиционирования, и она не была установлена. В планах компании, наверное, должна быть, но в настоящее время ее не было", - сказал Булекпаев на брифинге в субботу.
Система позиционирования персонала и подвижного оборудования предназначена для получения и документирования информации о местонахождении горных сотрудников добывающего предприятия, находящихся в подземных выработках.
Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 33 шахтера, ведутся поиски еще 13-ти.
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