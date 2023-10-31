Главы таможенных органов Азербайджана и РФ обсудили проект «Упрощенный таможенный коридор»

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Федеральная таможенная служба (ФТС) подписали соглашение о сотрудничестве в области таможенного дела, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.
"Мы сегодня утром подписали восемь международных соглашений, протоколов, договоренностей о сотрудничестве в области таможенного дела", - сказал Давыдов на «полях» Международного таможенного форума в Москве.
В частности, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ФТС, такие документы подписаны с Азербайджаном, Беларусью, Бразилией, Индией, Ираном и Узбекистаном.
Кроме того, в рамках форума Давыдов и председатель ГТК Азербайджана Шахин Багиров обсудили реализацию проекта «Упрощенный таможенный коридор», взаимное признание УЭО (уполномоченный экономический оператор) и использование результатов таможенного контроля ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс), проведенного в стране отправления.
Р.Ахмедов
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