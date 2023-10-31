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Регион 31.10.2023 17:31

В Турции отреставрируют мечеть Айя-София

Власти Турции планируют реставрацию мечети Айя-София - бывшего патриаршего православного собора, ранее называвшегося собором Святой Софии, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"В ближайшее время будут готовы планы, виды и разрезы. Фактическая комплексная реставрация начнется сразу после завершения данных работ", - заявил член Научного совета, созданного для восстановления мечети, архитектор Ихсан Сары.

Он отметил, что специально для этих работ был подготовлен "цифровой двойник" мечети. По его словам, процесс реставрации займет много времени, консультации будут проводиться относительно каждой детали Айя-Софии.

Ихсан Сары отметил, что власти уже объявили тендер на проведение работ.

Возраст Айя-Софии составляет 1486 лет, последний раз комплексная реставрация проводилась в 1848-1850 годах. После захвата Константинополя в 1453 году собор был обращен в мечеть, в 1935 получил статус музея, а в 2020 снова стал мечетью. Долгое время был крупнейшим христианским храмом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, АЙЯ/СОФИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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