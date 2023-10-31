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Глава спецотряда «Кудс» ВС Ирана проводит переговоры в Ливане

Командующий иранскими силами спецназначения "Кудс" Корпуса стражей Исламской Революции Эсмаил Каани по некоторым данным ранее в октябре прибыл в Ливан для консультаций с руководством группировки "Хезболла", сообщает израильская газета The Times of Israel.

Согласно информации издания Amwaj.media, которое базируется в Великобритании и ссылается на источники в сфере безопасности, Каани прибыл в Бейрут спустя сутки по нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Иранский военачальник находился в Ливане, по данным портала, все это время, за исключением 16-20 октября, когда он отбыл в Тегеран.

Портал передает, что за последние десять дней Каани проводил встречи с лидерами палестинских группировок, а также с руководством ливанской "Хезболлы". Им он передал послания от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,3 тыс. человек.

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Тэги: ИРАН, ЛИВАН, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ВИЗИТ


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