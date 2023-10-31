ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 2,8%, в сентябре рост более чем на 5% - Мишустин

ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 2,8%, в сентябре рост в годовом выражении превысил 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель роста был почти вдвое выше - более 5% в годовом выражении", - озвучил он оценку динамики экономики за январь-сентябрь.
По его словам, "уже к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня".
"Некоторый спад еще сохраняется в нефтегазовом секторе. Экспортные маршруты в нем выстраивались десятилетиями. Вкладывались серьезные инвестиции, были задействованы огромные ресурсы и силы. И, конечно, требуется больше времени, чтобы переориентировать поставки и договориться с новыми покупателями, найти новые рынки сбыта. Но и здесь есть перемены. Растет добыча угля. В сентябре - более 2% год к году", - отметил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что за январь-сентябрь выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3% (на 3,3% по данным Росстата - ИФ).
"Здесь локомотивом, мы уже неоднократно об этом говорили, является обрабатывающая промышленность. За девять месяцев года рост там превысил 7% (7,1% по данным Росстата - ИФ). Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%. Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. Двузначные показатели также отмечаются в таких секторах, как компьютеры, электроника и оптические изделия, электрооборудование, мебель, и целом ряде других", - заявил председатель правительства.
Мишустин также отметил, что "в международной сфере наши экспортеры находят новые точки опоры". "Отчетливо обозначился тренд на углубление сотрудничества с дружественными государствами - вопреки нынешнему давлению Запада. В январе-августе товарооборот с ними, по данным министерства экономического развития, увеличился на 22%", - сказал он.
Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.
В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.
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