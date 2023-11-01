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Дальнее зарубежье 01.11.2023 21:45

КНДР закрывает посольства в ряде стран мира

Власти КНДР приняли решение о закрытии посольств в ряде стран мира, сообщают в среду международные СМИ со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По их данным, мера, в частности, коснется диппредставительств КНДР в Испании, многих странах Африки.

Наблюдатели полагают, что причиной стала экономия средств - количество северокорейских диппредставительств в мире вскоре может быть сокращено на четверть.

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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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