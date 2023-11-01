КНДР закрывает посольства в ряде стран мира

Власти КНДР приняли решение о закрытии посольств в ряде стран мира, сообщают в среду международные СМИ со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По их данным, мера, в частности, коснется диппредставительств КНДР в Испании, многих странах Африки.

Наблюдатели полагают, что причиной стала экономия средств - количество северокорейских диппредставительств в мире вскоре может быть сокращено на четверть.