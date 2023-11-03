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ЕС заявил о своей обеспокоенности сообщениями о военном сотрудничестве РФ и КНДР

В Евросоюзе выразили обеспокоенность сообщениями о военном сотрудничестве и предполагаемых поставках оружия между РФ и КНДР, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о поставках оружия и военном сотрудничестве между Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и Российской Федерацией", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что "ЕС решительно осуждает любые подобные поставки оружия".

ЕС призвал КНДР и Россию "воздерживаться от любого обмена военной техникой или боеприпасами и соблюдать серию резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1718, 1874 и 2270, четко запрещающие любой экспорт или импорт оружия с участием КНДР".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в середине октября, что сообщения о начале поставок боеприпасов из КНДР в РФ не основаны на доказательствах. "Это давно (сообщается, - "ИФ"). Это не только британская разведка, это и американская разведка. Они все всё время это сообщают, никаких не предоставляют доказательств", - сказал Песков. Так он ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения британской разведки о том, что из КНДР в РФ начаты поставки боеприпасов и вооружений.

Он напомнил, что в ходе контактов на высшем уровне между РФ и КНДР на космодроме Восточный отмечалось, что Северная Корея является ближайшим соседом России, Москва продолжит выстраивать с Пхеньяном взаимовыгодное сотрудничество на основе взаимного уважения и будут "развивать отношения во всех областях". "Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", - сказал Песков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре. В частности, в ходе поездки он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром Восточный. После этого лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", обсудив региональную безопасность и ситуацию в мире. В середине октября в Пхеньяне провел переговоры глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КНДР, ОТНОШЕНИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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