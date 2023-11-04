Азербайджан определил приоритеты для сотрудничества с Huawei

Начальник Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана Ильгар Мусаев провел встречу с вице-президентом компании «Huawei» по Ближнему Востоку и Центральной Азии Лю Тонгом (Liu Tong). Как сообщает Служба, стороны на встрече обсудили будущие направления сотрудничества в таких сферах, как инфраструктурные проекты ИКТ, технологии нового поколения «5G» и «облачные» сервисы. Глава ведомства подчеркнул, что «имеются большие перспективы» для сотрудничества с «Huawei». Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».