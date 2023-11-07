Казахстан перечислил $1 млн в ближневосточное агентство ООН для гумпомощи Палестине

Выделенные правительством Казахстана $1 млн для гуманитарной помощи Палестине уже перечислены в ближневосточное агентство ООН, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США. Данное решение было озвучено президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го саммита Организации тюркских государств. Выделенные правительством Казахстана финансовые средства уже были перечислены в ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу", - сказал Смадияров в понедельник на брифинге в Астане.

Он отметил, что вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября этого года, усугубил и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и вызвал катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа.

"По последним данным, в результате конфликта погибло около 10 тыс. человек, ранение получили более 20 тыс. человек. При этом две трети жертв составляют женщины и дети. По информации ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, население сектора Газа находятся в критическом положении и более 2 млн человек нуждаются в продовольственной помощи", - отметил Смадияров.

На минувшей неделе на саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Токаев заявил, что республика направит Палестине гуманитарную помощь в размере $1 млн. Он подчеркнул, что Казахстан осуждает "решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов".