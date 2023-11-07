Казахстан перечислил $1 млн в ближневосточное агентство ООН для гумпомощи Палестине

Выделенные правительством Казахстана $1 млн для гуманитарной помощи Палестине уже перечислены в ближневосточное агентство ООН, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов США. Данное решение было озвучено президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках 10-го саммита Организации тюркских государств. Выделенные правительством Казахстана финансовые средства уже были перечислены в ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу", - сказал Смадияров в понедельник на брифинге в Астане.
Он отметил, что вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября этого года, усугубил и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и вызвал катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа.
"По последним данным, в результате конфликта погибло около 10 тыс. человек, ранение получили более 20 тыс. человек. При этом две трети жертв составляют женщины и дети. По информации ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, население сектора Газа находятся в критическом положении и более 2 млн человек нуждаются в продовольственной помощи", - отметил Смадияров.
На минувшей неделе на саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Токаев заявил, что республика направит Палестине гуманитарную помощь в размере $1 млн. Он подчеркнул, что Казахстан осуждает "решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов".
Баку и Загреб планируют провести заседание МПК в начале 2024г
РМК завершил отправку вооружения из Карабаха на ремонт в Россию
Алиев и премьер Хорватии обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений
Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях закупит спецтехнику
Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро
Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Барселоне
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире