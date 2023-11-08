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Дальнее зарубежье 08.11.2023 15:20

Активы РФ в юрисдикции «группы семи» будут заморожены вплоть до выплат компенсаций Украине - G7

G7 не намерена размораживать активы РФ, находящиеся в ее юрисдикции, пока Украина не получит от Москвы компенсации, говорится в заявлении "группы семи" по итогам встречи глав МИД ее стран в Токио.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми нормами суверенные активы РФ в нашей юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, G7 продолжит бороться с обходом действующих санкций в отношении РФ.

Министры стран G7 также заявили о намерении укрепить координацию для дальнейшего ограничения доступа РФ к важнейшим технологиям и товарам. Также "группа семи" намерена сократить доходы России от ее экспорта, ускорить консультации в отношении поступающих из РФ энергоресурсов, металлов и алмазов, используемых не в промышленных целях. В G7 заявили, что хотят продолжить снижать зависимость от РФ в энергетической сфере.

Кроме того, страны G7 призвали КНР не оказывать РФ помощь в связи с ситуацией в Украине и способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.

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Тэги: G7, РОССИЯ, АКТИВЫ


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