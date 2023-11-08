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Дальнее зарубежье 08.11.2023 20:50

Великобритания ввела санкции против золотодобытчиков Nordgold и Highland Gold и их владельцев, а также против Струкова

Великобритания ввела новые санкции против ряда российских золотодобытчиков, а также их владельцев и менеджеров.

В частности, сообщил британский Минфин, под санкции подпала компания Nordgold вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит около 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым. До сих пор сама компания была только под санкциями США, а семья Мордашовых - под санкциями США и Канады.

Впервые под санкции подпали компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов.

Также санкции Великобритании коснулись Константина Струкова, владельца группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК), при этом сама ЮГК в санкционном списке не упоминается.

"Индивидуальные санкции Великобритании против Константина Струкова не влияют на компанию, ее операционную деятельность и экспорт. Мы продолжаем выполнять все свои российские и международные контрактные обязательства", - подчеркнули в ЮГК.

Зато в санкционный список вошла "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), также производящая цветные металлы и золото и уже находящаяся под санкциями США.

Также под санкции подпал крупнейший отечественный аффинажный завод "Красцветмет", находящийся в региональной собственности.

Nordgold, Highland Gold, ЮГК, а также УГМК, купившая в прошлом году производственные активы Petropavlovsk, входят в первую десятку золотодобытчиков РФ. Крупнейший отечественный производитель золота, "Полюс", под санкциями Великобритании, США и Австралии с мая. Тогда же под американские санкции подпало АО "Полиметалл" - холдинговая компания для активов Polymetal в России.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗОЛОТО, САНКЦИИ


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