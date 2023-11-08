Brent подешевела до $80,84 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду, Brent торгуется ниже $81 за баррель впервые с июля.
Давление на рынок оказали прогнозы министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Минэнерго ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год понижена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:25 по бакинскому времени составила $80,84 за баррель, что на $0,77 (0,94%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,9 (1,16%), до $76,47 за баррель.
Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали резкое увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.
Скачок запасов, вероятно, вновь обратит внимание на факторы, ограничивающие спрос на нефть, отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, мнение которого приводит Market Watch.
Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.
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