Вероятность шатдауна в США составляет не более 40%

Вероятность приостановки работы американского правительства в пятницу из-за отсутствия финансирования составляет не более 40%, полагают различные аналитики, мнение которых приводит MarketWatch.

Срок временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября. В настоящий момент республиканцы в Палате представителей Конгресса разрабатывают двухэтапный план, который позволит избежать шатдауна.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.

"Мы по-прежнему полагаем, что вероятность шатдауна 18 ноября составляет порядка 40%. Это выше, чем оценки других аналитиков, но все еще маловероятно", - написали аналитики BTIG Айзек Болтански и Изабель Бандорофф.

"По нашему мнению, шансы на шатдаун на этой неделе относительно низкие, ниже 40%, и мы ожидаем, что некоторые демократы поддержат предложение республиканцев, хотя перспективы (этого плана - ИФ) остаются неясными. Двухэтапный план усиливает нашу уверенность в том, что избежание шатдауна соответствует политическим интересам республиканцев, и что (спикер палаты представителей Майк - ИФ) Джонсон пользуется достаточным доверием консерваторов и правого крыла партии для достижения компромисса, который также поддержат демократы", - отметил Бенджамин Солсбери из Height Capital Markets.

"Мы не ожидаем приостановки работы правительства в конце недели, - считает Эндрю Локи из Beacon Policy Advisors. - Предложение Джонсона позволит отложить дебаты о финансировании на следующий год, и республиканцам не придется сталкиваться с жесткими сроками, чтобы согласовать законопроект о бюджетных ассигнованиях к Рождеству".