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Дальнее зарубежье 15.11.2023 16:14

В Израиле обещают, что будут преследовать членов ХАМАС не только в Газе, но и во всем мире

Член военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду заявил, что его страна не допустит продолжения деятельности радикальной группировки ХАМАС не только в секторе Газа, но в других странах мира.

"Не будет городов, которые станут убежищами для них, не будет и таких домов", - приводят израильские СМИ слова Ганца. По его словам, Израиль будет вести поиск членов ХАМАС "где угодно (...). На земле и под землей, в Газе и во всем мире".

Ранее в среду Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы Аш-Шифа. Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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