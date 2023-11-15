В Израиле обещают, что будут преследовать членов ХАМАС не только в Газе, но и во всем мире

Член военного кабинета Израиля Бени Ганц в среду заявил, что его страна не допустит продолжения деятельности радикальной группировки ХАМАС не только в секторе Газа, но в других странах мира.

"Не будет городов, которые станут убежищами для них, не будет и таких домов", - приводят израильские СМИ слова Ганца. По его словам, Израиль будет вести поиск членов ХАМАС "где угодно (...). На земле и под землей, в Газе и во всем мире".

Ранее в среду Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы Аш-Шифа. Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС.