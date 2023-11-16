Британские машинисты поездов проведут забастовки в начале декабря

Машинисты поездов 16 железнодорожных операторов Великобритании со 2 по 8 декабря проведут забастовки из-за разногласий по вопросам оплаты труда, говорится в сообщении профсоюза Aslef.

Забастовки коснутся компаний EMR, LNER, Avanti West Coast, Chiltern, Great Northern Thameslink, WMT, C2C, Greater Anglia, Southeastern, Southern/Gatwick Express, SWR, Island Line, CrossCountry, GWR, Northern и TPT.

Машинисты разных компаний будут выходить на забастовки по очереди, сменяя друг друга каждый день в указанный период.

Кроме того, с 1 по 9 декабря они не будут работать сверхурочно.

"Раньше мы призывали всех выйти на забастовку в один день, - отмечает профсоюз. - Распределение акций протеста, которые наши члены поддержали подавляющим большинством голосов, вместе с запретом на сверхурочную работу на той же неделе повлечет более масштабные последствия для железнодорожной отрасли".

"Мы решительно настроены победить в этом споре и добиться серьезного повышения зарплат машинистов, которые не повышаются с 2019 года, тогда как стоимость жизни значительно увеличилась", - приводятся в сообщении слова генерального секретаря Aslef Мика Уилана.