США продолжат оказывать поддержку Украине, уверен Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что США, несмотря на споры в Конгрессе, не откажутся от помощи Украине.
"Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", - подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Он выразил уверенность и в том, что союзники Соединенных Штатов также намерены продолжать сотрудничество с Украиной.
"Союзники готовы продолжить оказывать Украине поддержку, усиливать этот процесс", - отметил генсек НАТО. Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Конгрессе США, где идут споры насчет того, следует ли продолжать выделять средства на помощь Украине, и если да, то в каких масштабах.
Накануне Палата представителей США поддержала резолюцию Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства, который предусматривает двухэтапное его финансирование.
Законопроект не включает резкое сокращение расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине.
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан же сообщил, что администрация США продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на возрастающие сложности с финансированием.
"Каждую неделю мы оцениваем наши возможности финансирования Украины, чтобы предоставлять ей средства и возможности для защиты, но это становится все сложнее и сложнее", - сказал он на брифинге в Белом доме в понедельник.
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