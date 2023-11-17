Израиль согласится лишь на короткое прекращение огня в Газе для освобождения заложников - советник по нацбезопасности

Израиль даст согласие лишь на кратковременные периоды прекращения огня в секторе Газа с целью освободить как можно больше заложников, заявил в пятницу советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.
"На пресс-конференции он сказал, что Израиль согласится прекратить огонь лишь в обмен на освобождение большого числа заложников, но не для спекуляций с их освобождением группировкой ХАМАС в целях пиара", - информирует The Times of Israel.
"Только тогда мы согласимся на прекращение огня, и оно будет очень ограниченным и коротким, потому что потом мы продолжим двигаться вперед ради достижения целей войны", - отметил советник.
Также он сказал, что военный кабинет Израиля удовлетворил просьбу США пропускать по два грузовика с топливом в день в сектор Газа. Он пояснил, что это делается для поддержания работы канализации в анклаве: это позволит предотвратить вспышку заразных заболеваний, угрожающих как населению сектора, так и действующим там израильским военнослужащим.
Однако, отмечает издание, он ушел от ответа на вопрос о стратегии Израиля в отношении Газы после завершения конфликта. Вместо этого он повторил краткосрочные цели Израиля - разгромить ХАМАС и освободить заложников.
Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
В Азербайджане за 10 мес. произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей, на складах остается почти 500 транспортных средств
Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, минимума с июля 2021г
Прокуратура Сеула требует 5 лет тюрьмы для главы Samsung по делу о слиянии Cheil и Samsung C&T
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире