Израиль согласится лишь на короткое прекращение огня в Газе для освобождения заложников - советник по нацбезопасности

Израиль даст согласие лишь на кратковременные периоды прекращения огня в секторе Газа с целью освободить как можно больше заложников, заявил в пятницу советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

"На пресс-конференции он сказал, что Израиль согласится прекратить огонь лишь в обмен на освобождение большого числа заложников, но не для спекуляций с их освобождением группировкой ХАМАС в целях пиара", - информирует The Times of Israel.

"Только тогда мы согласимся на прекращение огня, и оно будет очень ограниченным и коротким, потому что потом мы продолжим двигаться вперед ради достижения целей войны", - отметил советник.

Также он сказал, что военный кабинет Израиля удовлетворил просьбу США пропускать по два грузовика с топливом в день в сектор Газа. Он пояснил, что это делается для поддержания работы канализации в анклаве: это позволит предотвратить вспышку заразных заболеваний, угрожающих как населению сектора, так и действующим там израильским военнослужащим.

Однако, отмечает издание, он ушел от ответа на вопрос о стратегии Израиля в отношении Газы после завершения конфликта. Вместо этого он повторил краткосрочные цели Израиля - разгромить ХАМАС и освободить заложников.