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Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе

Действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать самообороной, считает глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, передает ABC News. По его словам, это вопиющая агрессия против мирных палестинцев.

"Все мы должны громко и ясно говорить о катастрофе, которую несет израильская война, не только для Газы, но и для региона в целом. Сейчас не время подбирать слова. Сейчас время излагать факты такими, какие они есть. Это не самооборона. Это вопиющая агрессия", - пояснил ас-Сафади.

Он добавил, что Иордания выступает за немедленное прекращение огня и доступ гуманитарной помощи в Газу. Ас-Сафади подчеркнул, что Израиль совершает военное преступление, блокируя доступ в палестинский анклав.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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