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Дальнее зарубежье 21.11.2023 20:42

Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство

Конфликт в секторе Газа следует прекратить, чтобы избежать дальнейшей гибели мирных жителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай считает, что этот конфликт следует завершить, чтобы избежать новых случаев гибели людей", - цитирует агентство ЭФЭ слова Си Цзиньпина на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского конфликта.

"Необходимо добиться прекращения коллективного наказания населения: принудительного переселения людей, прекращения доступа к воде, горючему", - добавил Си Цзиньпин.

Кроме того, он призвал открыть дополнительные коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Мировое сообщество должно принять практические меры, чтобы этот конфликт не расширился и не поставил под угрозу региональную стабильность", - заявил китайский лидер.

По его мнению, лишь создание палестинского государства может положить конец палестино-израильским конфликтам. "Я много раз говорил, что единственный способ остановить круговорот палестино-израильских конфликтов - это реализация принципа сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ)... Не может быть долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, если не найти справедливого решения палестинского вопроса".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12,9 тыс. человек.

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Тэги: КИТАЙ, ГАЗА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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