Казахстан может профинансировать проекты в энергетике на $3 млрд за счет пенсионных активов

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана может вложиться в облигации госфонда "Самрук-Казына" и госхолдинга "Байтерек" на 1,5 трлн тенге ($3,25 млрд по текущему курсу) в рамках планов правительства реализовать крупные инфраструктурные проекты в энергетике за счет пенсионных средств, сообщил председатель правления Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.
"Разрешите рассказать, как это будет работать на практике, если финансирование (1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные проекты - ИФ-К) получит поддержку. "Байтерек" и "Самрук-Казына" выпустят свои облигации, эти облигации купит ЕНПФ. А уже затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты", - сказал Сулейменов на брифинге в пятницу в Астане.
"Перед пенсионным фондом, то есть перед будущими и нынешними пенсионерами, ответственность будут нести не конкретные проекты, а ответственность будут нести именно "Байтерек" и "Самрук", - добавил глава Нацбанка.
По его мнению, в этом нет больших рисков.
"Суверенный рейтинг Казахстан на уровне "BBB", и у "Байтерека", и у "Самрука" примерно такой же рейтинг. Это высокорейтинговые, очень надежные компании, поэтому вложение пенсионным фондом в облигации самруковские и байтерековские - это нормальная рыночная практика", - считает глава Нацбанка.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ранее отмечал, что средства пенсионного фонда могут быть направлены в крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования. Возвратность этих средств будет обеспечена за счет средств республиканского бюджета.
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