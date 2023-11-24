Алиев на встрече с Мирзиёевым заявил, что амбициозный экономический план между Баку и Ташкентом дает хорошие результаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что Баку и Ташкент наметили амбициозный план по торгово-экономическому взаимодействию, договоренности выполняются.

«Мы в этом месяце виделись в Узбекистане и сегодня продолжаем наши контакты. (…) Мы с Вами так и договаривались и во время моего визита в Узбекистан, и Вашего государственного визита в Азербайджан, что чем чаще мы будем общаться, тем будет лучше для наших стран и народов. Думаю, наши общества тоже все это ясно видят – братство президентов, активное взаимодействие членов команд и главное – результат. Результаты уже видны. Мы с Вами наметили очень амбициозный план по экономическому, торговому, промышленному развитию и кооперации, и все выполняется. Как мы с Вами и договаривались, мы регулярно контролируем выполнение поручений. Пока что выговоров мы со своей стороны никому не делали. Надеюсь, что до этого не дойдет. Наоборот, есть очень хорошие результаты», - сказал Алиев, слова которого приводит сайт азербайджанского лидера.

По его словам, сегодня в рамках кооперации, в рамках взаимных инвестиций Баку и Ташкент, по существу, создают совместные производства, которые также ориентированы на самообеспечение и на экспорт. «По всем направлениям идет работа активная. Год завершаем с хорошими результатами двусторонних отношений, и, конечно же, ждем новых результатов в следующем году», - добавил президент Азербайджана.

«Вы правильно отметили, у нас был насыщенный год. Я в третий раз уже приезжаю в Азербайджан, потому что, Вы правильно отметили, мы с Вами договаривались, когда мы больше встречаемся, больше результатов. Так что я еще раз рад быть в Азербайджане, прекрасном Баку. Я себя чувствую, как у себя дома. Воздух точно такой же как у нас. Я вчера раньше приехал, посмотрел и мне было очень приятно», - отметил в свою очередь Мирзиёев.

На встрече были обсуждены конкретные проекты, связанные с расширением торгово-экономических связей в различных сферах, а также по новым направлениям сотрудничества.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Р.Ахмедов